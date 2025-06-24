Госдума разрешила лицам без гражданства заключать контракты с Минобороны РФ

Госдума приняла в третьем чтении закон, разрешающий лицам без гражданства заключать контракты на прохождение службы в армии РФ по контракту. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что он направлен «на расширение круга лиц, которые могут поступить на военную службу по контракту».

Согласно действующему законодательству, заключать контракт на службу в Вооруженных силах РФ могут граждане России и граждане иностранных государств.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с РБК отмечал, что речь идет прежде всего о людях, проживающих или проживавших на аннексированных территориях Украины, которых Украина лишила гражданства, а они «по объективным причинам» пока не успели получить российское.

Кроме того, по словам Картаполова, «ко многим жителям европейских государств, которые переезжают в Россию, применяют меру лишения гражданства». Он подчеркнул, что предложенные поправки не связаны с проблемами набора контрактников. «Это законопроект, который в большей степени отражает и защищает интересы и права людей, которые хотят стать гражданами Российской Федерации», — добавил он.

Член совета при президенте по межнациональным отношениям, профессор Государственного университета управления Владимир Волох считает, что число тех, кого затронут предлагаемые поправки, невелико — это единицы или десятки человек.

Согласно данным Погранслужбы ФСБ, в 2024 году в Россию въехали более 89 тысяч человек без гражданства без учета туристов и проезжающих транзитом.

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