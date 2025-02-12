Мобилизованных в 2022 году россиян массово принуждают подписывать контракты. Тем, кто откажется, угрожают отправкой в штурмовые отряды Главное из публикации «Верстки»

Сергей Пивоваров / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Командиры в российской армии массово принуждают военных, попавших на фронт по мобилизации в 2022 году, заключать профессиональные контракты с Минобороны. Об этой практике изданию «Верстка» рассказали десятки военных из разных подразделений, находящихся на территории Украины, и жены мобилизованных. Также эта тема активно обсуждается в телеграм-чатах.

Тем, кто отказывается от подписания контракта, угрожают переводом в штурмовые отряды, где очень велики шансы погибнуть. При этом на размышление им часто дают всего несколько часов. «Те, кто не подписывают, — или сразу в штурма, или убирают с прежних должностей, куда отправляют — неизвестно», — рассказал один из собеседников издания. Контракты навязывают и тем мобилизованным, которые служат в тыловом обеспечении или восстанавливаются в так называемом полку выздоравливающих, где собирают военных, прооперированных после ранений.

Предложат тебе заключить контракт «по-человечески», без угроз, или будут запугивать штурмом, пока не подпишешь — зависит от командира, говорят военные и их родственники. «У нас ребятам тоже предлагали, говорили, что денег больше будет, но все 15 человек отказались, — рассказала „Верстке“ жена одного из мобилизованных. — В штурм и так, и так попадешь, если командиру не понравишься, неважно, в каком статусе. А контракт — это яма, из которой хер вылезти».

Причин, по которым от мобилизованных требуют заключать контракты, несколько. Одна из них — нехватка опытных военных. Большинство мобилизованных находятся на фронте уже более двух лет, а новые контрактники, по словам одного из военных, «сейчас идут нулевые»: «Они и срочной службы не проходили, или там состояние здоровья такое, что они и трех километров пройти не могут. Такие контрактники сил армии не прибавляют». Командиров не устраивают и добровольцы, набранные из колоний и СИЗО — они месяцами остаются в учебных частях, потому что никто «не хочет возиться с таким контингентом у себя в окопах».

Еще одна причина — опасение резкого оттока людей из армии после окончания боевых действий. Большинство мобилизованных почти наверняка отправятся домой, как только президентский указ о мобилизации будет отменен, а контрактники должны будут остаться в армии до завершения контракта. «На линии боевого соприкосновения вообще не должно быть людей без контракта […] Единственное логичное объяснение — это заморозка по линии и какая-то демобилизация возможная. Надо, чтобы как можно меньше людей вернулись по ней домой», — заявил «Верстке» сотрудник одного из спецподразделений Минобороны.

Третьей причиной издание называет снижение «социальной напряженности»: мобилизованные и их родственники недовольны бессрочным нахождением на фронте, «много пишут и говорят» об этом, а в случае наличия подписанных контрактов делать это им будет сложнее. «Само по себе напряжение никуда не девается, поскольку обессроченные контракты — это просто иная форма закабаления, но именно формально официальным структурам есть что отвечать — вот подписанные контракты, какие могут быть к нам претензии? Подписаны ли эти контракты добровольно или по принуждению — для формального обоснования уже не важно», — говорит один из собеседников издания.

Наконец, последняя причина, которую называют источники «Верстки», — это отчетные показатели: Минобороны должно показывать руководству РФ высокие данные по набору добровольцев, и командиры на местах таким образом пытаются достичь хороших показателей.

«Командирам ежемесячная статистика важна, понимаешь? Они же ведь отчитываются по всей вертикали, что за этот месяц заключили столько-то тысяч контрактов. И за это спрашивают с нижестоящих. А откуда набрали этих контрактников, взяли с улицы или просто с одного кармана в другой переложили человека, никто этого не знает», — заявил «Верстке» один из бывших военных. При этом, отмечает издание, если мобилизованный заключил контракт, ему не полагается единоразовая выплата в размере нескольких сотен тысяч рублей, которые получают гражданские добровольцы.

Попытки принуждать мобилизованных к контракту совпали с тем, что в пункты приема на службу в Минобороны сейчас приходят меньше желающих, чем полгода назад. Так, в Москве их число снизилось в несколько раз. По данным источников «Верстки» в столичной мэрии, сейчас на войну отправляют в среднем около 40 человек в день, а осенью этот показатель превышал 250 человек.

Большинство собеседников «Верстки» из числа мобилизованных, от которых требовали заключить контракт, сделали это — в основном, пытаясь избежать назначений в штурмовые роты. Те же, кто до последнего отказывается, объясняют свое решение в том числе опасением в будущем попасть в зоны других военных конфликтов: «Для нас в статусе мобилизованного хорошее в том, что нас на дембель, а контрактников кинут дальше воевать. Африка, Приднестровье, найдут куда».

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