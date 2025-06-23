Российские военные нанесли ракетный удар по Одесской области. Два человека погибли, 12 ранены
Войска РФ ударили баллистической ракетой по городу Белгород-Днестровский Одесской области, сообщил глава региона Олег Кипер. В результате атаки разрушено учебное заведение.
Два человека погибли, не менее 12 получили ранения. Трое пострадавших в тяжелом состоянии, рассказал Кипер. На месте удара продолжается разбор завалов, под которыми могут быть люди.
Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что под удар попал лицей. Детей в здании во время атаки не было. Там находились работники учебного заведения.
«Ни один из таких российских ударов не является случайным — российская армия точно знает, куда бьет. И это — демонстративные удары. Руководство России не собирается меняться, не собирается по своей воле завершать войну. Именно поэтому нужно реальное и болезненное для России усиление давления и санкций», — заявил Зеленский.