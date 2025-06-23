Axios: Иран нанес ракетный удар по базам США в Катаре. В Дохе слышны взрывы

Иран в ответ на удары США по своим ядерным объектам запустил шесть ракет по американским базам в Катаре, заявил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на израильского чиновника.

Катарское агентство «Аль-Джазира» сообщает о вспышках и звуках взрывов над Дохой.

Катар вечером 23 июня закрыл свое воздушное пространство. США призвали своих граждан в этой стране «укрыться на месте до дальнейших распоряжений». МИД Великобритании попросил своих граждан воздержаться от поездок в ОАЭ и Катар.

Источник Fox News утверждал, что американские военные готовятся к «неминуемой» угрозе иранского удара по американской авиабазе в Катаре.

США ожидали ответного удара Ирана после того, как американские военные 22 июня атаковали три объекта иранской ядерной программы.