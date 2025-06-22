WSJ: США передали Ирану, что удары по ядерным объектам были разовой операцией

Администрация Дональда Трампа связалась с властями Ирана и дала понять, что удары по ядерным объектам были разовой операцией и не направлены на смену режима в Тегеране, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме.

Ранее 19 июня Дональд Трамп заявлял, что предоставит Тегерану две недели на то, чтобы подчиниться требованиям США, прежде чем отдаст приказ об атаке. Тем не менее уже два дня спустя президент США санкционировал удар по ядерным объектам Ирана.

«Цель состояла в том, чтобы создать ситуацию, когда ее никто не ожидал», — заявил высокопоставленный представитель администрации.

Вашингтон принял решение о нанесении ударов после нескольких недель обсуждений и прямой координации с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, отмечает издание.

США атаковали Иран. Обращение Трампа к нации Meduza

В ночь на 22 июня американские военные нанесли воздушные удары по трем объектам ядерной программы Ирана — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что эти ключевые объекты Тегерана по обогащению урана уничтожены. Власти Ирана подтвердили атаку, заявив, что она «будет иметь долгосрочные последствия».

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