«Ваше решение изменит историю». Нетаниягу поблагодарил Трампа за удар по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу опубликовал видеообращение, в котором поблагодарил США за решение нанести удары по объектам ядерной программы Ирана.

«Поздравляю, президент Трамп. Ваше смелое решение направить на ядерные объекты Ирана всю устрашающую и праведную мощь Соединенных Штатов изменит историю», — заявил израильский лидер.

Он отметил, что Америка была «поистине непревзойденной» в сегодняшней атаке и сделала то, чего не смогла бы сделать ни одна другая страна.

«Президент Трамп и я часто говорим, что мир достигается силой. Сначала приходит сила, а затем приходит мир. И сегодня вечером президент Трамп и Соединенные Штаты действовали очень сильно», — цитирует Нетаниягу The Times of Israel.

В ночь на 22 июня американские бомбардировщики B-2 нанесли воздушные удары по Ирану. Как утверждает Дональд Трамп, США уничтожили три объекта ядерной программы Ирана — в Фордо, Натанзе и Исфахане. В администрации президента США заявили, что военные применили шесть противобункерных бомб против объекта в Фордо, а также запустили с подводных лодок 30 ракет «Томагавк» объектам в Натанзе и Исфахане. В Иране подтвердили атаки на объекты по обогащению урана. Советник председателя парламента Ирана Мехди Мохаммади утверждает, что Иран ожидал нападения на Фордо, поэтому «объект давно эвакуирован, а ущерб не является необратимым».

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