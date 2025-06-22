В Иране заявили, что заранее «эвакуировали» три ядерных объекта, которые бомбили США

Власти Ирана уже некоторое время назад «эвакуировали» три ядерных объекта, по которым нанесли удары военные США. Об этом, как пишет Reuters, сообщил заместитель главы иранской государственной телерадиовещательной компании Хасан Абедини.

«Запасы обогащенного урана были вывезены из ядерных центров, и там не осталось никаких материалов, которые, если бы на них нацелились, могли бы вызвать радиацию и нанести вред нашим соотечественникам», — сказал он в телевизионном эфире.

Советник председателя парламента Ирана Мехди Мохаммади также утверждал, что Иран ожидал нападения на Фордо, поэтому «объект давно эвакуирован, а ущерб не является необратимым».

Компания Maxar, занимающаяся спутниковой разведкой, сообщила, что за двое суток до ударов США в районе завода Фордо была зафиксирована «необычная активность грузовиков и транспорта», что может свидетельствовать о вывозе высокообогащенного урана с объекта.

Грузовой транспорт возле завода Фордо. Спутниковый снимок компании Maxar Technologies от 19 июня 2025 года Maxar Technologies / AFP / Scanpix / LETA

Международное агентство по атомной энергии заявляло, что не выявило признаков повышения уровня радиации после американских атак по объектам ядерной программы Ирана.

В ночь на 22 июня военные США нанесли воздушные удары по трем объектам ядерной программы Ирана. Бомбардировщики B-2 атаковали завод в Фордо шестью противобункерными бомбами. Также были были запущены 30 ракет «Томагавк» с подводных лодок по объектам в Натанзе и Исфахане. Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что иранские ключевые объекты по обогащению урана уничтожены. В Иране подтверждают удары США, но говорят, что объекты не были существенно повреждены.

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