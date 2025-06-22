ЦАХАЛ атаковал военные объекты в четырех районах Ирана

Армия обороны Израиля продолжает атаковать военную инфраструктуру Ирана. Днем 22 июня израильские военные нанесли удары по ракетным и беспилотным установкам в четырех районах — Исфахане, Бушере, Ахвазе, а также впервые в Йезде, сообщает ЦАХАЛ.

В общей сложности около 30 истребителей ВВС Израиля атаковали десятки военных целей по всему Ирану, выпустив более 60 боеприпасов. Среди атакованных целей — командный центр «Имам Хусейн» в районе Йезда, где хранились дальнобойные ракеты «Хорремшехр» (Khorramshahr). Как утверждается, ранее иранские военные запустили из этого командного центра около 60 ракет по Израилю.

Параллельно наносились удары по ракетным пусковым установкам, военным объектам, задействованным в производстве батарей ПВО, командному центру и складам БПЛА в Исфахане, Бушере и Ахвазе.

Армия обороны Израиля вступила в войну с Ираном в ночь на 13 июня, атакуя военные и ядерные объекты на территории страны. Тегеран ответил ракетными ударами по Израилю. В ночь на 22 июня США присоединились к Израилю, нанеся удар по трем ключевым ядерных объектам Ирана — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Операция, в которой были задействованы бомбардировщики В-2 и подводная лодка, получила название «Полуночный молот». После американского удара Иран в воскресенье выпустил около 30 ракет по Израилю. Сообщалось о нескольких попаданиях по жилым районам Тель-Авива, Нес-Ционы и Хайфы, а также десятках пострадавших.

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