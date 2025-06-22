«Необходимо коллективно отвергнуть конфронтационные действия США и Израиля». МИД РФ осудил американские удары по Ирану
Министерство иностранных дел РФ выступило с заявлением по поводу американских ударов по ядерным объектам Ирана.
«Россия решительным образом осуждает совершенные США на рассвете 22 июня удары по ряду ядерных объектов в Иране, предпринятые вслед за израильскими нападениями на Исламскую Республику», — говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.
Российские дипломаты заявили, что ракетно-бомбовые удары по территории суверенного государства грубо нарушают международное право и Устав ООН, «какими бы аргументами они ни обставлялись».
Вызывает особую тревогу, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом Совета безопасности ООН. Последствия данной акции, в том числе радиологические, еще предстоит оценить. Но уже сейчас очевидно, что начался виток опасной эскалации, чреватой дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности. Риск разрастания конфликта на Ближнем Востоке, и без того охваченном множеством кризисов, существенно возрос.
Министерство призвало отреагировать на произошедшее руководство МАГАТЭ и Совбеза ООН. «Необходимо коллективно отвергнуть конфронтационные действия США и Израиля. Призываем прекратить агрессию, наращивать усилия по созданию условий для возвращения ситуации в политико-дипломатическое русло», — заявили в российском МИДе.