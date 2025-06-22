МИД Ирана: американская атака «будет иметь долгосрочные последствия»

США «грубо нарушили» международное право и режим нераспространения ядерного оружия, напав на объекты мирной ядерной программы Ирана, заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

«События сегодняшнего утра возмутительны и будут иметь долгосрочные последствия. Каждый член ООН должен быть встревожен этим крайне опасным, беззаконным и преступным поведением», — написал он в соцсети Х.

В соответствии с положениями Устава ООН, допускающими законный ответ в порядке самообороны, Иран оставляет за собой все возможности для защиты своего суверенитета, интересов и народа.

В свою очередь постоянное представительство Ирана при ООН запросило экстренное заседание Совета безопасности организации в связи с атаками США на ядерные объекты Тегерана.

В ночь на 22 июня военные США нанесли удары по трем ключевым объектам ядерной программы Ирана. Американские бомбардировщики B-2 применили шесть противобункерных бомб против объекта в Фордо, кроме того, с подводных лодок были запущены 30 ракет «Томагавк» по объектам в Натанзе и Исфахане. Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что все три объекта по обогащению урана были уничтожены. Власти Ирана подтвердили атаки на объекты.

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