МАГАТЭ не зафиксировало повышения уровня радиации после атак США по ядерным объектам Ирана
Международное агентство по атомной энергии не выявило признаков повышения уровня радиации после американских атак по объектам ядерной программы Ирана.
«После атак на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, МАГАТЭ может подтвердить, что на данный момент не было зарегистрировано никакого повышения уровня радиации за пределами объекта», — говорится в сообщении организации.
Аналогичные заявления также выпустили Комиссия по ядерному и радиологическому регулированию Саудовской Аравии и Центр ядерной безопасности Ирана.
В ночь на 22 июня американские военные нанесли воздушные удары по трем объектам ядерной программы Ирана — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что эти ключевые объекты Тегерана по обогащению урана уничтожены. Власти Ирана подтвердили атаку, заявив, что она «будет иметь долгосрочные последствия».