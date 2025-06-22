Иран запустил ракеты по Израилю. Есть раненые

Утром 22 июня в северной и центральной части Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги из-за угрозы ракетных ударов со стороны Ирана. Жителям предписали переместиться в убежища.

Иранская атака продолжалась в несколько волн. По оценкам Армии обороны Израиля, в общей сложности из Ирана были запущены 20-30 баллистических ракет.

Как сообщает национальная медицинская служба Маген Давид Адом, спасатели зафиксировали сообщения о попаданиях ракет и осколков в более чем десяти местах по всей стране. В том числе ракеты упали в жилых районах Тель-Авива, Нес-Ционы и Хайфы. Иранские военные утверждают, что целью атак стали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, а также логистические базы и различные научные и военные центры.

Как минимум 16 человек получили ранения.

Атака произошла после того, как ночью американские военные нанесли удары по объектам ядерной программы Ирана.

Обновлено. Армия обороны Израиля проводит серию ответных ударов по военным целям на западе Ирана. «Сегодня утром ВВС Израиля нанесли удары по ракетным установкам, готовым к запускам, по солдатам иранских вооруженных сил и быстро нейтрализовали пусковые установки, которые некоторое время назад запустили ракеты в сторону израильской территории», — сообщает ЦАХАЛ.

Читайте также

США нанесли удары по ядерным объектам в Иране «Настало время для мира», — заявил после атаки Дональд Трамп

Читайте также

США нанесли удары по ядерным объектам в Иране «Настало время для мира», — заявил после атаки Дональд Трамп