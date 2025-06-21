Белорусского оппозиционера Сергея Тихановского освободили из тюрьмы

В Беларуси освободили из тюрьмы 14 политических заключенных, в том числе блогера и мужа Светланы Тихановской Сергея Тихановского, сообщает издание «Наша Нiва».

Об освобождении политзаключенных также сообщил помощник спецпосланника президента США Кита Келлога Джон Коул.

«Сильное лидерство президента Трампа привело к освобождению 14 заключенных из Беларуси сегодня. Спасибо литовскому правительству за сотрудничество и помощь — они остаются настоящим другом и союзником», — говорится в посте Коула.

«Наша Нiва» уточняет, что Тихановский уже покинул Беларусь. Светлана Тихановская опубликовала в своем телеграм-канале видео встречи с мужем в Вильнюсе.

21 июня в Минске приехал спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог. Он встретился с Александром Лукашенко. Агентство Reuters предполагало, что Келлог рассматривает этот визит как потенциальную возможность к возобновлению мирных переговоров между Россией и Украиной, которые в последнее время зашли в тупик.

В 2019 году Сергей Тихановский начал вести ютьюб-блог «Страна для жизни», в котором в том числе критиковал белорусские власти. В 2020 году Тихановский объявил о намерении участвовать в выборах президента Беларуси. Ему отказали в регистрации. Вместо него кандидатом в президенты стала его жена Светлана Тихановская, а Сергей возглавил ее инициативную группу. В конце мая 2020 года на пикете по сбору подписей он был задержан. В декабре 2021 года суд в Беларуси приговорил Тихановского к 18 годам колонии.

Читайте также

Сергей Тихановский — муж лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской — получил 18 лет колонии В 2020-м он хотел баллотироваться в президенты, но вместо него на выборы пошла его жена

Читайте также

Сергей Тихановский — муж лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской — получил 18 лет колонии В 2020-м он хотел баллотироваться в президенты, но вместо него на выборы пошла его жена