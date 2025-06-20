Замглавы Роскомнадзора пригрозил штрафами за старую рекламу в инстаграме

Реклама, размещенная на запрещенных в России ресурсах, должна быть удалена до 1 сентября, иначе за ее распространение будет грозить штраф. Об этом на Петербургском экономическом форуме рассказал заместитель главы Роскомнадзор Владимир Логунов, передает ТАСС.

По его словам, если «рекламная интеграция продолжает быть рекламной интеграцией, значит, реклама продолжает распространяться в интернете».

«Мы считаем факт: реклама есть в интернете? Есть. Она распространяется на запрещенном ресурсе? Соответственно, либо она отмаркирована, признана рекламой, и за это полагается штраф, потому что размещать на подобных ресурсах с 1 сентября запрещено будет рекламу. Либо она не отмаркирована — полагается штраф за немаркировку», — приводит его слова РБК.

Логунов добавил, что Роскомнадзор ведет работу, «особенно с большими рекламодателями, чтобы в рамках разъяснительного профилактического мониторинга подсказать, что лучше убрать [такую рекламу] сейчас, чем после 1 сентября».

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает запрет на распространение рекламы на ресурсах иностранных организаций, чья деятельность в России признана «нежелательной» или «экстремистской».

Запрет на размещение рекламы по новому закону затронет Facebook и Instagram. Обе соцсети заблокированы в России. Они принадлежат компании Meta, которую суд в Москве в 2022 году объявил «экстремистской организацией»