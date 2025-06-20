Владимир Путин, выступая на экономическом форуме в Петербурге, ответил на вопрос модератора пленарного заседания о том, куда может дойти российская армия в Украине, наступая за пределами областей, которые Москва уже считает своими.

«Я уже говорил, что русские и украинцы — один народ. В этом смысле вся Украина наша», — заявил Путин.

«Есть такое старинное правило. Там, где ступает нога русского солдата, то — наше», — добавил он.

Президент РФ также заявил, что российская армия в рамках создания «зоны безопасности» может захватить город Сумы.

«Они [ВСУ] забрались к нам в Курскую область, натворили преступлений. Мы их выгнали. А теперь мы вынуждены создавать зону безопасности вдоль границы, — сказал Путин. — У нас нет задачи забрать Сумы. Но в принципе я этого не исключаю».