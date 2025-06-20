Politico: ЕС отказался от планов снизить потолок цен на российскую нефть

Евросоюз отказался от планов снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, сообщает Politico со ссылкой на два дипломатических источника.

Такое решение связано с войной Израиля и Ирана, которая может привести к росту цен на нефть.

«На встрече G7 [„Большой семерки“] на этой неделе все страны согласились с тем, что они предпочли бы не принимать решение прямо сейчас», — сказал один из дипломатов и добавил, что «цены были довольно близки к предельным значениям, но сейчас то растут, то падают, ситуация слишком нестабильна на данный момент».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 10 июня сообщила, что ЕК подготовила предложения по новому пакету санкций против России. В частности, в рамках нового пакета предлагается снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель и запретить импорт нефтепродуктов из российского сырья, а также добавить в санкционные списки 77 судов «теневого флота».

Потолок цен на российскую нефть был введен в конце 2022 года, когда ее стоимость превышала 80 долларов за баррель.