Мать-одиночку из Марий Эл приговорили к 18 годам колонии по делу о госизмене. Ее обвинили в попытке уехать в Украину и вступить в легион «Свобода России»

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил 48-летнюю жительницу Йошкар-Олы Веру Сидоркину к 18 годам колонии общего режима по делу о госизмене и попытке вступить в легион «Свобода России» (статья 275; часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 205.5 УК), сообщает «Медиазона».

На суде стало известно, что Сидоркину задержали 24 апреля 2024 года. При этом ФСБ отчиталась о задержании только 30 октября, назвав Сидоркину «пособницей украинских террористов», которая передавала им сведения об «объектах оборонно-промышленного комплекса» в Марий Эл. На видео, которое распространила спецслужба, жительницу Йошкар-Олы задерживают на одной из улиц города.

В свою очередь прокуратура республики Марий Эл сообщала, что Сидоркина «намеревалась вместе с ребенком пересечь государственную границу РФ для перехода на сторону противника, однако была остановлена сотрудниками пограничной службы при попытке выезда из страны».

По версии обвинения, в 2023 году Сидоркина списалась с представителями легиона «Свобода России» и заполнила анкету, чтобы вступить в подразделение в качестве медицинского или хозяйственного работника. Она «инициативно предложила сотрудничество представителю спецслужбы Украины» и отправила ему спутниковые снимки с координатами «предприятий оборонно-промышленного комплекса и объектов Минобороны России», утверждала прокуратура.

Что это за объекты, не уточняется. «Медиазона» предполагает, что речь может идти о Марийском машиностроительном заводе, где выпускают и гражданскую, и военную продукцию. Там, как стало известно журналистам издания, Сидоркина работала водителем до 2019 года, после чего устроилась продавцом в цветочный магазин.

Судя по базам данных, у Сидоркиной много долгов по кредитам и коммунальным услугам. Из-за этого приставы установили запрет на регистрационные действия оформленной на нее машины — «Иж Комби» 1984 года выпуска.

Сидоркина одна воспитывала дочь 2014 года рождения. С кем осталась девочка после ареста матери, неясно.

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