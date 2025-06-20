Иранская ракета упала в Беэр-Шеве, пострадали пять человек. ЦАХАЛ нанес удар по ядерному исследовательскому центру в Тегеране

В городе Беэр-Шева на юге Израиля утром 20 июня упала иранская баллистическая ракета. Times of Israel пишет, что ракету не удалось перехватить средствами ПВО, она упала недалеко от жилых домов, легкие ранения получили пять человек, зданиям причинен значительный ущерб.

ЦАХАЛ объявил, что в ночь на 20 июня ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам и ядерному исследовательскому центру в Тегеране. В операции были задействованы 60 самолетов, сбросивших 120 бомб, отчиталась Армия обороны Израиля. Также израильские военные опубликовали кадры удара про пусковым установкам для баллистических ракет.

Иранская ракета ранним утром 19 июня поразила больницу «Сорока» в Беэр-Шеве. Зданию больницы был причинен ущерб, пострадали несколько человек. Под ударом также оказались Тель-Авив, Рамат-Ган и Холон. Всего в Израиле в результате ракетных ударов тогда пострадали около 50 человек.

Читайте также

Какие разведданные убедили Израиль и США в том, что пора бомбить Иран The Economist узнал содержание израильского досье о прогрессе иранской ядерной программы

Читайте также

Какие разведданные убедили Израиль и США в том, что пора бомбить Иран The Economist узнал содержание израильского досье о прогрессе иранской ядерной программы