Глава Сбербанка заявил, что курс рубля далек от равновесия. По его мнению, он должен быть выше 100 за доллар. Глава ВТБ согласен на «90 плюс»

Глава «Сбера» Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что курс российской национальной валюты «далек от равновесия».

«Очевидно, что равновесным курсом является курс 100 плюс рублей по отношению к доллару. Мы сегодня имеем 78-79 рублей за доллар», — заявил Греф (цитата по «Интерфаксу»). Глава Сбербанка отметил влияние укрепления курса рубля на экспортные отрасли и на дефицит бюджета.

«В первую очередь мы видим, что бюджет сталкивается с повышенным дефицитом, и в конце года, очевидно, что министерство финансов встанет перед необходимостью покрытия дефицита новыми источниками. Скорее всего, таким источником будет рыночное привлечение».

Днем ранее председатель правления ВТБ Андрей Костин на ПМЭФ заявил, что нынешнее укрепление рубля вредно для российской экономики. Необходимо «отруливать» к курсу на уровне «90 плюс» за доллар, цитировал Костина «Интерфакс». Такой уровень, по мнению главы ВТБ, был бы благоприятным и для экономики, и для бюджета.

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