Глава Минфина РФ: российский бюджет «серьезно штормит»

Министерство финансов России не планирует новые корректировки налоговой системы, несмотря на то, что российский бюджет в нынешних условиях «серьезно штормит», заявил глава ведомства Антон Силуанов на деловом завтраке «Сбера» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Открывая мероприятие, глава Сбербанка Герман Греф назвал текущую ситуацию в российской экономике «идеальным штормом». По его словам, речь идет о высокой ключевой ставке, которая влияет на рентабельность бизнеса, а также об отставании в производительности от развитых стран.

«У нас действительно шторм, как вы говорите, идеальный. В бюджете то же самое, штормит серьезно. Но, тем не менее, по налогам мы в прошлом году обсуждали тему и договорились, что базово налоги не трогаем. И это правильно, потому что это тоже такой как бы инструмент, институт для предсказуемости нашей политики», — сказал в ответ Силуанов.

Министр назвал несколько способов, которые, по его словам, позволят обеспечить финансовую стабильность. Во-первых, надо «быть скромнее в желаниях», а во-вторых, бюджетную политику необходимо координировать с денежно-кредитной политикой. «Потому что-то, что сейчас произошло, — есть все-таки элемент раскоординации», — заявил Силуанов.

Кроме того, по словам главы Минфина, на бюджет следует брать меньше «непредсказуемых рисков». «Мы по некоторым позициям полностью взяли на государство процентные риски. Ну нельзя так это делать», — добавил он.

В свою очередь Греф отметил влияние укрепления курса рубля на дефицит бюджета. «Мы видим, что бюджет сталкивается с повышенным дефицитом, и в конце года, очевидно, что министерство финансов встанет перед необходимостью покрытия дефицита новыми источниками. Скорее всего, таким источником будет рыночное привлечение», — заявил глава Сбербанка.

Федеральный бюджет России в январе — мае 2025 года, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом в размере 3,393 триллиона рублей, или 1,5% ВВП.

С начала 2025 года в России действует пятиступенчатая прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Вместо двух ставок в 13 и 15% теперь их пять — 13, 15, 18, 20 и 22% в зависимости от уровня дохода налогоплательщика. Власти объясняли изменения в налоговой системе «социальной справедливостью». По оценкам Минфина РФ, изменения шкалы затронули около двух миллионов из 64 миллионов плательщиков НДФЛ, или 3,2% работающего населения.

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