В Аргентине заявили о раскрытии шпионской сети, подозреваемой в кампаниях по дезинформации в интересах России

Национальная служба разведки Аргентины (SIDE) заподозрила пятерых россиян в шпионской деятельности, связанной с «геополитическими интересами России», сообщил пресс-секретарь президента страны Мануэль Адорни.

«Служба разведки выявила группу российских резидентов в Аргентине, которые, предположительно, занимались подозрительной деятельностью в интересах геополитических целей России, находясь в тесном контакте с гражданами Аргентины», — сказал Адорни.

По его словам, в числе задач россиян было создание и распространение контента в соцсетях, влияние на местные неправительственные организации, проведение фокус-групп и сбор политической информации, которая «может быть использована в интересах России».

Адорни назвал имена двоих россиян — Лев Андриашвили, который, по его словам, руководил сетью, а также отвечал за «финансирование и установление связей с местными агентами», и его жена Ирина Яковенко. Пресс-секретарь президента заявил, что россияне были частью структуры (он назвал ее «Компания»), связанной с бизнесмена Евгения Пригожина, погибшего летом 2023 года.

По словам Адорни, целью структуры, в которую входили россияне, было формирование группы лиц, лояльных интересам России, для проведения кампаний по дезинформации и влиянию против аргентинского государства. Пресс-секретарь не уточнил, в каком статусе находятся россияне — задержаны ли они и остаются ли в Аргентине.

Посольство России в Буэнос-Айресе отметило, что Андриашвили и Яковенко не состоят на консульском учете и заявило, что направило ноту в МИД Аргентины с просьбой разъяснить правовой статус россиян. «К сожалению, это уже не первый виток шпиономании, связанной с попытками противников нашей страны вбить клин в российско-аргентинские отношения», — добавили в посольстве.

В августе 2024 года в рамках большого обмена в Россию вернулись двое российских агентов — Анна и Артем Дульцевы, которые пользовались аргентинскими документами для прикрытия. Их осудили в Словении, где они жили с 2017 года под видом граждан Аргентины: он представлялся как Людвиг Гиш, она — как Мария Роза Майер Муньос. Вместе с ними были двое детей, девятилетний сын и 12-летняя дочь, которые не говорили по-русски.

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