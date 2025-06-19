FT: программу саммита НАТО сократили до одной сессии, чтобы Трамп «не заскучал» и не уехал раньше времени

НАТО сократило программу предстоящего саммита до одной рабочей сессии длительностью два с половиной часа вместо изначально запланированных трех дней — чтобы «избежать преждевременного ухода» Дональда Трампа, как он поступил на недавней встрече G7, пишет Financial Times.

По словам трех собеседников издания, знакомых с подготовкой саммита, решение было принято, чтобы Трамп «не заскучал и не ушел раньше времени».

Саммит НАТО, запланированный на 24–25 июня, пройдет в Гааге. Лидеры стран встречаются на неофициальном рабочем ужине, который устраивают король и королева Нидерландов — он состоится вечером 24 июня.

«Весь смысл в том, чтобы сделать саммит как можно более скромным и целенаправленным. С как можно меньшими возможностями для сбоев», — сказал собеседник FT.

Ранее «Радио Свобода» со ссылкой на источники сообщало, что коммюнике саммита НАТО в этом году планируют выпустить без упоминания Украины, а Россию в документе снова назовут долгосрочной угрозой. Также страны НАТО обяжут друг друга поднять расходы на оборону до 5% ВВП к 2032 году. По информации источников «Радио Свобода», Владимир Зеленский должен принять участие в рабочем ужине лидеров НАТО 24 июня, на котором также ожидают Дональда Трампа.

На саммите G7, проходившем с 15 по 17 июня 2025 года в деревне Кананаскис в канадской провинции Альберта, Владимир Зеленский должен был лично встретиться с Дональдом Трампом. Однако американский президент покинул саммит досрочно в ночь на 17 июня, и, вернувшись в Вашингтон, созвал совещание с командой по национальной безопасности в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. По данным источников FT, решение покинуть саммит Трамп принял отчасти из-за раздражения президентом Франции Эммануэлем Макроном, который до этого посетил Гренландию и поддержал остров в протесте против планов США взять его под контроль.

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