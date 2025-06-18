В Петербурге начался экономический форум. В городе отключили мобильный интернет

В разных частях Санкт-Петербурга в ночь на 18 июня начались перебои с мобильным интернетом, пишет «Бумага». Сообщения о сбоях в работе сотовых операторов в городе и области также зафиксировали сервисы «Сбой.рф» и Downdetector.

18 июня в Санкт-Петербурге начался международный экономический форум. На нем, в числе прочего, планируется выступление президента России Владимира Путина.

На самой площадке ПМЭФ, в «Экспофоруме», который находится возле аэропорта Пулково, интернет работает через вайфай, отмечают «Осторожно, новости».

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