В Джорджии родился ребенок Адрианы Смит, умершей во время беременности. Ее тело несколько месяцев держали на аппаратах жизнеобеспечения из-за запрета на аборты

В больнице Атланты родился ребенок Адрианы Смит, которую несколько месяцев держали на аппаратах жизнеобеспечения после того, как во время беременности у нее констатировали смерть мозга. О рождении мальчика, названого Ченсом (Chance), сообщила NBC News мать Адрианы Смит.

По словам Эйприл Ньюкирк, мальчик весом около 800 граммов родился преждевременно в пятницу, 13 июня, с помощью экстренного кесарева сечения. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии для новорожденных.

«Ожидается, что с ним все будет в порядке, — рассказала бабушка Ченса журналистам. — Он просто борется. Мы просто хотим, чтобы за него молились. Продолжайте молиться за него».

Ньюкирк также сообщила, что после рождения ребенка тело Смит отключат от аппаратов жизнеобеспечения.

30-летняя медсестра Адриана Смит попала в больницу, когда была на девятой неделе беременности своим вторым ребенком. Компьютерная томография показала множественные тромбы у нее в мозге. Врачи диагностировали смерть мозга Смит. В больнице заявили, что из-за закона штата Джорджия об ограничении абортов обязаны поддерживать работу организма женщины с помощью аппаратов жизнеобеспечения, чтобы плод развился достаточно для проведения родов. Семье Смит, как рассказывала ее мать Эйприл Ньюкирк, не позволили решать, отключать ли Адриану от аппаратов или нет.

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