Reuters: спецпосланник Трампа Келлог планирует встречу с Лукашенко в Беларуси

Специальный посланник президента США по России и Украине Кит Келлог планирует в ближайшие дни отправиться в Беларусь на переговоры с Александром Лукашенко, сообщили источник Reuters.

По словам двух собеседников агентства, Келлог рассматривает этот визит как потенциальную возможность к возобновлению мирных переговоров между Россией и Украиной, которые в последнее время зашли в тупик.

Официально и публично визит пока не подтвержден, его повестка неизвестна. Как отмечает агентство, планирование таких поездок требует тщательной подготовки, поэтому визит Келлога в Беларусь может быть изменен или отменен в последний момент.

Если визит состоится, Кит Келлог станет самым высокопоставленным представителем США, посетившим Беларусь в последние годы. В феврале 2020 года, во время первого срока Дональда Трампа, в Беларусь приезжал госсекретарь Майк Помпео. Это был первый визит главы Госдепа США в Минск с 1993 года.

После выборов президента Беларуси, масштабных протестов и репрессий в стране преемник Трампа на посту лидера США, демократ Джо Байден изменил политику в отношении Беларуси. В 2022 году, после полномасштабного российского вторжения в Украину, США приостановили работу своего посольства в Минске.

Во время второго срока Трампа, пишет Reuters, администрация президента США возобновила усилия по восстановлению отношений с Беларусью. По словам одного из собеседников агентства, администрация Трампа обсуждала варианты, как вывести Минск из сферы влияния Москвы и присоединения его к орбите Вашингтона.