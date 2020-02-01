Майк Помпео прилетел в Белоруссию. Это первый в истории визит госсекретаря США в Минск

Обновление. Госсекретарь Майк Помпео заявил на встрече с Александром Лукашенко, что США готовы обеспечить Белоруссию нефтью на 100%. Помпео также сказал, что США пока не готовы окончательно снять санкции со страны.

Глава Госдепартамента США Майк Помпео прилетел 1 февраля с официальным визитом в Белоруссию, сообщается в фейсбуке посольства США в Минске.

Майк Помпео встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает БЕЛТА. Лукашенко начал встречу с шутки о диктатуре, отмечает агентство.

Информационное агентство БелТА

В ходе встречи Помпео подтвердил, что в ближайшее время США назначат посла в Белоруссии после почти 12-летнего перерыва. Впервые о возвращении американского посла в страну стало известно в сентябре 2019 года.

Также, по данным БЕЛТА, Помпео заявил Лукашенко, что знает о длительных отношениях между Белоруссией и Россией. «Но мы не говорим о выборе между нами и ими. Мы говорим о дипломатических отношениях», — сказал глава Госдепа.

Визит госсекретаря США в Белоруссию стал первым за всю историю отношений двух стран.