США вернут посла в Белоруссию после одиннадцатилетнего перерыва

США и Белоруссия восстановят диппредставительства на уровне послов, сообщает БЕЛТА.

О решении было объявлено на встрече находящегося в Минске с визитом заместителя государственного секретаря США Дэвида Хэйла с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Белоруссия отозвала посла из США в марте 2008 года на фоне введения американских санкций в отношении белорусских компаний, вскоре после этого посол Соединенных Штатов также покинул Минск. С тех пор дипмиссии в обеих странах возглавляли временные поверенные.