Израиль объявил об уничтожении штаб-квартиры службы внутренней безопасности Ирана

Израильские ВВС уничтожили штаб-квартиру службы внутренней безопасности Ирана, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

«ВВС уничтожили штаб внутренней безопасности иранского режима, его центральный репрессивный рычаг. Как мы и обещали, мы продолжим разрушать символы власти и наносить удары по режиму аятолл повсюду», — написал Кац в соцсети икс.

Из поста Каца не до конца ясно, о каком именно силовом ведомстве идет речь. В Иране контрразведкой и вопросами внутренней безопасности занимается Министерство информации и национальной безопасности.

Независимых подтверждений информации Каца пока нет. Иран произошедшее также не комментировал.

Израиль ведет бомбардировки Ирана с 13 июня. Их заявленными целями являются объекты, связанные с иранской ядерной программой, здания силовых ведомств, а также ученые-ядерщики и высокопоставленные военные. По последним официальным данным, публиковавшимся властями Ирана, жертвами атак стали 224 человека, большинство из них — мирные жители.

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