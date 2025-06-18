АвтоВАЗ показал свой первый кроссовер Lada Azimut
АвтоВАЗ в рамках экономического форума, проходящего в Санкт-Петербурге, представил свой первый кроссовер Lada Azimut. Машина, пишет РБК, создана на базе Lada Vesta.
У автомобиля, представленного на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), предусмотрена функция голосового управления с помощью GigaChat от «Сбера». Среди функций, сообщил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин, парковка по голосу.
«Система предлагает удобный доступ к навигации, мультимедиа и голосовому управлению с помощью виртуального ассистента от Сбера c GigaChat. Навигация по России работает на картах 2ГИС в офлайн- и онлайн-режимах. Для обеспечения работы онлайн-функционала ряда сервисов в Azimut будет установлен сим-профиль от „Сбермобайла“», — цитирует ТАСС пресс-релиз АвтоВАЗА.
РБК также пишет, что в кроссовер, встроена операционная система под названием «Аврора автомобильная» от «Ростелекома».
«Новый кроссовер от Lada станет лучшим предложением в соотношении цена/качество в своем сегменте. Конкурентными преимуществами автомобиля являются эмоциональный и технологичный дизайн, полная адаптация к российским условиям, развитая дилерская и сервисная сеть, доступная стоимость владения, вместительный салон и багажник, высокий уровень оснащения и привлекательная цена», — сообщил АвтоВАЗ.
Серийное производство Lada Azimut намечено на 2026 год. Объем двигателей стартовой линейки — 1,6 и 1,8 л, мощность — 120 и 132 л. с.
Цена кроссовера от АвтоВАЗа пока не сообщается, в автоконцерне лишь заявили, что машина «будет доступной и дешевле зарубежных аналогов».
Макет кроссвера от АвтоВАЗа под названием Lada B+ Cross, пишет РБК, в январе показывали президенту РФ Владимиру Путину. Изначально новый кроссовер должны были строить на платформе Renault Duster, но после ухода компании из России из-за войны было решено создавать автомобиль на базе Lada Vesta, отмечает издание.
После начала полномасштабной войны в Украине АвтоВАЗ столкнулся с острой нехваткой иностранных комплектующих, из-за чего несколько раз останавливал работу. Производство возобновили к лету 2022 года — компания запустила линейку автомобилей в упрощенной комплектации с минимальным количеством иностранных деталей.