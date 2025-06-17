Reuters: в марте в администрации Трампа создали рабочую группу для разработки стратегии давления на Россию. Спустя три месяца ее распустили

Администрация президента США Дональда Трампа фактически распустила межведомственную рабочую группу, созданную с целью разработки стратегии оказания давления на Россию для прекращения войны в Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Рабочая группа была сформирована в марте-апреле 2025 года — в тот момент часть близких советников Трампа начали все более скептически относиться к готовности Кремля заключить мирное соглашение с Украиной. Тогда же некоторые из заявлений Трампа позволяли предполагать, что он может изменить свою позицию к президенту РФ Владимиру Путину на более жесткую.

Уже в мае рабочая группа «утратила силу», так как ее участникам стало ясно, что Трамп не заинтересован в конфронтационной позиции по отношению к Москве, говорят собеседники Reuters.

«Последним ударом» по рабочей группа стало решение Трампа сократить штаб Совета национальной безопасности, это затронуло в том числе команду, непосредственно занимавшуюся российско-украинской войной. Рабочая группа координировалась высокопоставленными сотрудниками Совета нацбезопасности, в нее также входили представители Госдепа, Минфина, Пентагона и разведки.

12 июня в разговоре с журналистами Трамп заявил, что «очень разочарован» и Россией, и Украиной, так как страны должны были заключить мирное соглашение. По его словам, Россия и Украина каждую неделю теряют по пять-шесть тысяч человек, преимущественно солдат, но среди погибших есть и мирные жители городов, по которым наносятся ракетные удары. «Как вам понравится жить в здании, если вы думаете, что вечером ракета с большой вероятностью может попасть в ваше здание? Это ужасно. Должно быть, ужасно так жить», — сказал президент США.

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