Трамп заявил, что разочарован и Россией, и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами 12 июня, что России и Украине следует заключить мирное соглашение. Видео выступления Трампа опубликовал аккаунт RapidResponse47, который позиционирует себя как официальный канал быстрого реагирования администрации президента США.

«Я очень разочарован Россией, но я разочарован и Украиной, потому что, на мой взгляд, можно было бы достичь соглашения», — заявил Трамп журналистам.

По его словам, Россия и Украина каждую неделю теряют по пять-шесть тысяч человек, преимущественно солдат, но среди погибших есть и мирные жители городов, по которым наносятся ракетные удары.

Как вам понравится жить в здании, если вы думаете, что вечером ракета с большой вероятностью может попасть в ваше здание? Это ужасно. Должно быть, ужасно так жить.

Трамп добавил, что США «отлично справились» в конфликте между Индией и Пакистаном, «очень хорошо справились с Израилем». Он в очередной раз подчеркнул, что ни одна из войн не началась, если бы он занимал пост президента после 2020 года.