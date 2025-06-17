Госдума одобрила закон о наказании «иноагентов» за правонарушения, которые они совершают за пределами России

Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем, окончательном чтении закон, который разрешит наказывать «иностранных агентов» за административные правонарушения, которые они, по мнению властей России, совершили за пределами страны.

Принятые поправки в Кодекс об административных правонарушения позволят заочно привлекать людей, объявленных в РФ «иностранными агентами», к ответственности в том числе за нарушение порядка деятельности «иноагентов» (статья 19.34 КоАП).

«Порядка 40% иноагентов перебрались за границу. Мы предусмотрели привлечение их к ответственности за рубежом», — объяснил «Интерфаксу» инициатор закона, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России Василий Пискарев.

Кроме того, поправки предусматривают ужесточение наказания за маркировку материалов «иностранных агентов» с несоблюдением утвержденной властями формы. Штраф для граждан составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Должностные лица заплатят от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, юридические — от 300 тысяч до полумиллиона рублей.

«Ряд иностранных агентов маркируют свои материалы в искаженном виде, например, приписывая к материалам антироссийские лозунги, коверкают учрежденную форму или даже рекламируют близкие им ресурсы. Размещение подобной псевдомаркировки иноагенты используют для нагнетания общественно-политической обстановки», — заявил Пискарев.

По его словам, действующее наказание в виде предупреждения или штрафа (от 500 рублей до тысячи рублей для граждан и от двух тысяч рублей до четырех тысяч рублей для должностных лиц) «не удерживает от правонарушений».

Депутат сказал, что штраф можно будет снимать со спецсчетов «иноагентов», которые ранее их обязали открыть для авторских отчислений и иных платежей.

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