CNN: по оценке американской разведки, Иран находился «в трех годах» от создания ядерного оружия

Американская разведка считает, что Иран не только не занимался активно разработкой ядерного оружия, но «находился в трех годах» от того, чтобы получить возможность создать его и доставить к выбранной цели, пишет CNN со ссылкой на четыре источника.

Еще один американский чиновник сказал телеканалу, что Иран «настолько близок [к созданию ядерного оружия], насколько это возможно». «Если бы Иран хотел его, у него было бы все необходимое», — говорит он.

Израиль при этом, как отмечает CNN, объяснил необходимость ударов по Ирану тем, что он «быстро приближается к точке невозврата» в разработке ядерного оружия. Американские военные и представители разведки сказали, что США и Израиль часто расходятся в интерпретациях информации об иранской ядерной программе, хотя и делятся друг с другом данными.

После нескольких дней авиаударов Израилю, как считает американская разведка, удалось замедлить ядерную программу Ирана лишь на несколько месяцев. Объекту в Натанзе, где размещаются центрифуги для обогащения урана, был нанесен серьезный ущерб, но укрепленный подземный объект в Фордо остался практически нетронутым. По мнению экспертов, у Израиля нет возможности нанести урон Фордо без американского оружия и поддержки с воздуха.

Администрация Трампа, как пишет CNN, пока не хочет втягивать США в израильскую операцию, но признает, что единственный способ остановить ядерную программу Ирана — это американская военная помощь, и в частности, бомбы, способные повредить подземные объекты.

По данным Axios, Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по ядерным объектам Ирана. После возвращения с саммита G7, откуда он уехал досрочно, Трамп созвал экстренное совещание команды по национальной безопасности в ситуационной комнате Белого дома.

По словам двух израильских чиновников, премьер-министр страны Биньямин Нетаниягу и Минобороны Израиля по-прежнему считают, что США, скорее всего, в ближайшие дни вступят в войну, чтобы нанести удар по подземному объекту обогащения урана в Фордо.

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