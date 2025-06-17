Армия Израиля объявила об убийстве нового начальника Генштаба вооруженных сил Ирана. Предыдущий погиб в первый день израильских обстрелов
Источник: Пресс-секретарь ЦАХАЛ
В результате ночной атаки израильских ВВС в Иране был убит начальник Генштаба вооруженных сил Али Шадмани. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
«Шадмани был одним из самых приближенных людей к лидеру Ирана Хаменеи», — подчеркнули в пресс-службе.
В Иране гибель Шадмани официально пока не подтвердили.
Шадмани был назначен начальником Генштаба вооруженных сил Ирана лишь несколько дней назад — после того как в результате израильской атаки 13 июня был убит предыдущий глава Генштаба Мохаммад Багери.