Армия Израиля объявила об убийстве нового начальника Генштаба вооруженных сил Ирана. Предыдущий погиб в первый день израильских обстрелов

В результате ночной атаки израильских ВВС в Иране был убит начальник Генштаба вооруженных сил Али Шадмани. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

«Шадмани был одним из самых приближенных людей к лидеру Ирана Хаменеи», — подчеркнули в пресс-службе.

В Иране гибель Шадмани официально пока не подтвердили.

Шадмани был назначен начальником Генштаба вооруженных сил Ирана лишь несколько дней назад — после того как в результате израильской атаки 13 июня был убит предыдущий глава Генштаба Мохаммад Багери.

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