Задержан подозреваемый в нападении на депутатов-конгрессменов в Миннесоте. Ему предъявлены обвинения в убийстве двух человек и покушении на убийство еще двоих

57-летний Вэнс Лютер Болтер, подозреваемый в нападении на двух депутатов от Демократической партии и их супругов в Миннесоте, задержан после почти двух суток поисков пишет CNN. Болтеру предъявлены обвинения в убийстве двух человек и покушении на убийство еще двоих.

Предполагается, что именно Болтер, который был одет в полицейскую форму, 14 июня застрелил члена палаты представителей штата Мелиссу Хортман и ее мужа Марка, а также напал на сенатора штата Джона Хоффмана и его жену, ранив их.

В машине, брошенной Болтером, обнаружили список из 70 имен, среди которых, в числе прочих, были врачи, занимающиеся абортами, законодатели-демократы из Миннесоты и других штатов. В одном из домов, связанном с Болтером, был обнаружен еще один список, в котором было еще около десятка дополнительных имен, пишет CNN.

Операцию по задержанию Болтера в полиции Минннесоты назвали «самой масштабной в истории штата». Мотивы преступника пока не установлены.

Губернатор Минннесоты Тим Уолц в письменном заявлении по поводу задержания Болтера указал: «Как страна, мы не можем оставаться равнодушными к этому насилию. Мы — глубоко разделенная нация. За последние два дня это стало еще более очевидным».