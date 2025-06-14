В Миннесоте неизвестный мужчина убил бывшую главу палаты представителей штата и ранил сенатора

Неизвестный мужчина застрелил депутата законодательного собрания штата Миннесота и ранил сенатора, пишет Reuters.

Стрельба произошла ранним утром 14 июня в двух соседних городах — Чамплине и Бруклин-Парке, которые находятся в нескольких километрах к северу от Миннеаполиса. Стрелявший был одет в форму полицейского.

Сначала стрелок открыл огонь по сенатору штата Джону Хоффману и его жене — они были госпитализированы со множеством огнестрельных ранений, врачи оценивают их шансы на выживание «с осторожным оптимизмом».

После этого нападавший отправился в дом депутата палаты представителей Миннесоты Мелиссы Хортман и застрелил ее и ее мужа.

У дома Хортман к тому моменту дежурили полицейские, которые попытались задержать стрелка — но он открыл по ним огонь и скрылся. Позже в брошенном им автомобиле сотрудники правоохранительных органов нашли некий «манифест» и список имен различных законодателей и чиновников.

Губернатор штата Тим Уолц назвал произошедшее «актом целенаправленного политического насилия». И Хоффман, и Хортман были членами демократической партии.