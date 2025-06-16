Во Франции неизвестные похитили криптоблогера с целью выкупа, но отпустили его, когда выяснили, что у него нет денег. Об этом пишет Europe 1.

Инцидент произошел в ночь на 14 июня, когда 26-летний блогер (его имя не уточняется) с 40 тысячами подписчиков в тиктоке поздно вечером возвращался домой. Четверо неизвестных заставили его сесть в машину и поехать с ними.

Мужчину избили, требуя выплатить 50 тысяч евро в криптовалюте. Однако он показал им свой криптокошелек где, как оказалось, не было денег — тогда похитители отпустили его.

Во Франции за несколько последних месяцев произошла серия нападений на криптопредпринимателей и их родственников. Похитители требовали выкуп в криптовалюте, после уплаты они отпускали похищенных. В мае о нападениях высказался министр внутренних дел страны — он признал, что, судя по всему, это не разрозненные инциденты, а действия одной и той же группировки.

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Во Франции произошла серия нападений на криптобизнесменов. Их похищают с требованием выкупа Главное из публикации The Wall Street Journal

Подробнее об этом читайте здесь

Во Франции произошла серия нападений на криптобизнесменов. Их похищают с требованием выкупа Главное из публикации The Wall Street Journal