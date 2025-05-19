Во Франции произошла серия нападений на криптобизнесменов. Их похищают с требованием выкупа Главное из публикации The Wall Street Journal

Улица Паш в Париже, где неизвестные пытались похитить дочь и внучку Пьера Нуаза Gonzalo Fuentes / Reuters / Scanpix / LETA

Во Франции за несколько месяцев произошла серия нападений на криптопредпринимателей и их родственников. Цель нападений всегда одна — похищение ради выкупа. И некоторые попытки оказывались успешными. Нечто подобное происходит и в других странах мира, но во Франции проблема уже дошла до министра внутренних дел — и тот подтвердил, что это не разрозненные инциденты. По всей вероятности, существует некая преступная группировка, которая охотится на криптобогачей, пишет The Wall Street Journal.

16 мая министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо пригласил на встречу руководителей компаний, связанных с криптовалютами. Обсуждали серию нападений на криптобизнесменов.

Непосредственным поводом для встречи стало нападение на дочь и внучку Пьера Нуаза, сооснователя и генерального директора криптовалютной биржи Paymium. Оно произошло утром 13 мая в Париже. Неизвестные попытались похитить женщину с двухлетней дочерью, но ее муж при помощи прохожих смог отбиться от нападавших.

Ретайо подтвердил, что за несколько месяцев во Франции произошло не меньше пяти подобных нападений. Так, в январе были похищены Давид Баллан, сооснователь компании Ledger, которая разрабатывает криптокошельки, и его жена. Партнеры Баллана получили несколько видео с требованием выкупа в размере 10 миллионов евро. На одном из видео Баллану отрезали палец.

Полиции удалось найти место, где удерживали Баллана, и освободить его силой. Жену предпринимателя похитители держали отдельно. Ее освободили на следующий день за выкуп. Значительную часть выкупа партнеры Баллана в дальнейшем смогли вернуть.

Известно и о более ранних инцидентах. В августе 2023 года похитили отца Киллиана Десно, французского профессионального игрока в покер, живущего на Мальте и известного своими стримами в YouTube и Twitch. Десно получил видео, на котором его отец был связан, а к его голове приставлен пистолет. Десно заплатил выкуп, и отца освободили. Вскоре полиция задержала предполагаемых похитителей. Один из них, по данным источника The Wall Street Journal, впоследствии участвовал в организации похищения Баллана, находясь под стражей.

Французский министр внутренних дел подтвердил, что все эти инциденты связаны между собой. По его словам, заказчики похищений находят исполнителей среди молодых преступников и поддерживают с ними связь при помощи Telegram и Signal. Этот метод отчасти объясняет, почему похищения часто проваливаются: их устраивают не самые опытные бандиты.

Выследить жертв сравнительно легко. Во-первых, за несколько лет произошло несколько крупных утечек личных данных пользователей различных криптовалютных компаний, включая состояние их счетов и домашние адреса. Во-вторых, во французских официальных публичных реестрах компаний нередко указываются домашние адреса владельцев. Наконец, в-третьих, криптобогачей часто подводит собственная нескромность: они привлекают повышенное внимание своим поведением в соцсетях, стримами и тому подобным — и при этом не принимают необходимые меры предосторожности.

Подобные инциденты происходят далеко не только во Франции. В июле 2024 года в Эстонии пытались похитить австралийского криптомиллиардера Тима Хита, но тот сумел отбиться. В сентябре в штате Флорида осудили банду из 12 человек, которая врывалась в дома людей, имеющих значительные накопления в криптовалюте, и пытками и угрозами заставляла их переводить крупные суммы.

«Медуза»