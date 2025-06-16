В Латвии задержан лидер партии «Стабильность!» Алексей Росликов, пишет Delfi со ссылкой на заявления его однопартийцев в соцсетях.

В частности, о задержании Росликова сообщили депутаты сейма Игорь Юдин и Светлана Чулкова. По словам Чулковой, лидера «Стабильности!» задержали утром 16 июня. Правоохранительные органы Латвии о задержании Росликова пока не сообщали.

Причины задержания Росликова неизвестны. Предполагается, что его задержали в рамках расследования, которое в отношении Росликова начала Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии после высказываний о русском языке. Росликова заподозрили в разжигании национальной розни и ненависти, а также в оказании помощи государству-агрессору России в действиях против Латвии.

В начале июня Росликов на заседании сейма раскритиковал «Декларацию об устранении последствий русификации». Авторы документа предлагают установить «обязанность» латвийского государства «устранить последствия политики русификации, которая до сих пор ослабляет статус латышского языка». Также декларация предполагала разработку «плана по ограничению использования русского языка в общественной жизни». Росликов выступил против включения декларации в повестку заседания и заявил, что «русскоязычные тоже стояли на баррикадах вместе с латышами». Свою речь, которую Росликов произносил на латышском, он закончил по-русски: «Нас больше, и русский язык — наш язык». После этого он показал остальным депутатам грубый жест. За это его выгнали из зала. Сейм в итоге декларацию на заседании не поддержал — ее передали в парламентскую комиссию по образованию, культуре и науке.

В СГБ отмечали, что ранее неоднократно вели с Росликовым «профилактические беседы» в связи с его публичными высказываниями против латышей, предупреждая об ответственности.

Алексей Росликов — бывший депутат сейма Латвии, избранный депутат Рижской думы и лидер партии «Стабильности!». На парламентских выборах 2022 года партия набрала около 7% голосов. На выборах в Рижскую думу, прошедших 7 июня 2025 года, «Стабильность!» получила 6,94%. Партия ориентирована на русскоязычных избирателей и считается популистской.

После избрания в Рижскую думу Росликов утратил неприкосновенность депутата сейма.