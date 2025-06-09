Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) начала расследование в отношении депутата сейма Алексея Росликова по подозрению в разжигании национальной розни и ненависти, а также по оказанию помощи государству-агрессору России в действиях против Латвии, сообщают местные СМИ.

В СГБ заявили, что уже неоднократно вели с Росликовым «профилактические беседы» в связи с его публичными высказываниями против латышей, предупреждая об ответственности.

5 июня Росликов на заседании сейма раскритиковал «Декларацию об устранении последствий русификации». В документе устанавливается обязанность латвийского государства устранить последствия политики русификации, которая до сих пор ослабляет статус латышского языка. Также декларация предполагала разработку плана по ограничению использования русского языка в общественном пространстве.

Росликов выступил против включения декларации в повестку заседания и заявил, что «русскоязычные тоже стояли на баррикадах вместе с латышами». Свою речь, которую Росликов произносил на латышском, он закончил словами на русском: «Нас больше, и русский язык — наш язык» и показал остальным депутатам грубый жест. После этого его выгнали из зала.

Сейм в итоге декларацию на заседании не поддержал — ее передали в парламентскую комиссию по образованию, культуре и науке.

Алексей Росликов — лидер партии «Стабильности!» На парламентских выборах 2022 года она набрала около 7% голосов. На выборах в Рижскую думу, прошедших 7 июня 2025 года, она получила 6,94%. Партия ориентирована на русскоязычных избирателей и считается популистской.

В конце 2024 года, отвечая на вопрос о принадлежности Крыма, Росликов сказал: «До 2014 года это была неотъемлемая часть Украины. Сегодня — это Россия. […] Мне, как латвийцу, плевать на то, что происходит в мире. Меня интересует Латвия. Я не поддерживаю ни одну сторону, потому что все участники виноваты в том, что там происходит».