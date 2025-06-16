ЦАХАЛ сообщил об ударах по командным центрам Корпуса стражей исламской революции в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по целям на территории Ирана. В ночь на 16 июня, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, были поражены командные пункты Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране, где, как подчеркивается в заявлении ЦАХАЛ, готовились атаки на Израиль.

Также, сообщили израильские военные, были нанесены удары по предприятиям, производящим оружие, а также уничтожена пусковая установка ракет «земля-воздух» под Тегераном.

Израиль 13 июня начал атаковать Иран, нанося удары по ядерным объектам, военной и энергетической инфраструктуре. В результате ударов погибли высокопоставленные военные, ученые-ядерщики и мирные жители. Иран в ответ начал наносить удары по территории Израиля.

В Израиле из-за иранских ударов погиб 21 человек, в том числе пятеро в ночь на 16 июня. В Иране, по данным местных властей на 15 июня, за три дня погибли 128 человек.

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