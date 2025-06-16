Пять человек погибли, более 90 пострадали в результате удара Ирана по Израилю

Иран в ночь на 16 июня нанес ракетный удар по центральной части Израиля. Погибли, по последним данным властей, пять человек. 92 человека пострадали, у большинства из них легкие травмы, сообщили представители медицинских служб.

Двух погибших достали из-под завалов разрушенных зданий в городах Бней-Брак и Петах-Тиква соответственно. Еще двое мужчин и женщина погибли вместе в другом населенном пункте, пишет The Times of Israel.

Израиль 13 июня начал атаковать Иран, нанося удары по ядерным объектам, военной и энергетической инфраструктуре. В результате ударов погибли высокопоставленные военные, ученые-ядерщики и мирные жители. Иран в ответ начал наносить удары по территории Израиля.

Минздрав Ирана вечером 15 июня заявил, что из-за ударов Израиля за три дня погибли 128 человек. Из-за иранских ударов по территории Израиля, по состоянию на утро 16 июня, погиб 21 человек.

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