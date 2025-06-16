Екатерине Андреевой и Павлу Прилучному запретили въезд в Латвию

Телеведущей Первого канала российского телевидения Екатерине Андреевой и актеру Павлу Прилучному запрещен въезд в Латвию.

Глава латвийского МИД Байба Браже 16 июня сообщила, что Андреева и Прилучный внесены «в список нежелательных лиц», запрет на въезд в страну для них введен на неопределенный срок.

Команда Навального напомнила, что в Латвии живет дочь Андреевой с мужем, а телеведущая, у которой помимо российского гражданства есть гражданства Черногории и Гондураса, регулярно ездит в Европу и после начала полномасштабного вторжений войск РФ в Украину. «Мы направили властям Латвии всю информацию о европейских путешествиях Екатерины Андреевой и предложили ввести против нее санкции», — сообщили соратники Навального.

В апреле 2025 года ФБК также обращался к властям Черногории с просьбой лишить гражданства Андрееву почетного гражданства этой страны. Власти Черногории заявили, что пересмотрят ранее принятые решения о почетных гражданствах.