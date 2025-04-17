ФБК обратился к властям Черногории с требованием лишить гражданства ведущую Первого канала Екатерину Андрееву. И нашел у нее еще гражданство Гондураса

Фонд борьбы с коррупцией обратился к властям Черногории с требованием лишить гражданства российскую пропагандистку, ведущую Первого канала Екатерину Андрееву, заявила глава ФБК Мария Певчих.

«Сегодня написали требование к правительству Черногории лишить Екатерину Андрееву почетного гражданства. За какие заслуги его выдали непонятно, а сейчас вообще никаких поводов не осталось. Да и зачем главной пропагандистке Путина вражеский паспорт страны НАТО?» — пишет Певчих в соцсети Х.

Юрист фонда Вячеслав Гимади пояснил, что по закону «гражданство Черногории прекращается, если поведение „особо значимого гражданина“ наносит серьезный ущерб жизненно важным интересам страны».

О том, что у Екатерины Андреевой, постоянной ведущей программы «Время» с 1998 года, есть гражданство Черногории, ФБК рассказывал еще в 2015 году. Она получила почетное гражданство в 2011-м, и хотя она была замужем за черногорским бизнесменом Душаном Перовичем, гражданство было присвоено ей не как жене, отмечал ФБК. Как пояснял Алексей Навальный, почетное гражданство Черногории дают людям, чья профессия и статус имеют особое значение для государства и способствуют реализации научных, экономических, культурных, спортивных и иных интересов.

17 апреля ФБК опубликовал новое расследование, в котором говорится, что помимо черногорского, у Андреевой также есть гражданство Гондураса. Его она получила тоже благодаря мужу. Из доверенности Андреевой местному адвокату, которая оказалась в распоряжении ФБК, следует, что паспорт Гондураса ведущая получила 27 ноября 2005 года.

Изучив расписание Андреевой и данные ее перелетов за первую половину 2023 года, ФБК также выяснил, что чаще всего она ведет свои эфиры неделя через неделю, а в свободное время регулярно выезжает из России — в том числе в европейские страны, включая и Черногорию, где она проводит много времени.

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