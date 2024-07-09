В моей натальной карте стоит Меркурий в доме работы, это означает умение влиять на огромные массы людей. Когда мне пишут гневные письма, я забираю их злую энергию и перерабатываю. Когда я рассказываю новости, я сочувствую людям, о которых говорю — и они это чувствуют. Поэтому у меня такая успешная карьера.

В 1917 году Россия потерпела катастрофическое фиаско. Страна шла семимильными шагами к процветанию, Бисмарк сказал, что это будет азиатский дракон. В итоге не очень умного царя спровоцировали на войну. Суть русской души — во всепрощении, которое вытянет из любой ситуации. Кто бы что ни задумывал против России, это всегда бессмысленно.

СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА

Патриотизм и пропаганда — это разные вещи, как скальпель и дубина. Иногда нас обвиняют, что мы что-то сказали не так — но это неправда, мы все факты проверяем. Если бы мы лгали, на нас бы обрушились судебные иски. Мы просто излагаем официальную позицию государства. Меня никогда не заставляли говорить такое, что бы противоречило моим убеждениям. Я не окрашиваю политические новости, это четкая информация и все.

У Путина есть на руке символ власти — это значит, у человека есть все данные, чтобы занять высокие посты. Его лицо переходит из века в век: если посмотреть на картину Ван Эйка «Семейство Арнольфини», там герцог очень на него похож. А этот герцог — собиратель итальянских земель, каким-то образом из того времени передано послание, которое дает понять, что задача Путина — правильная. Сохранить и приумножить, вернуть.

Однажды меня преследовал маньяк, и тогда я включила энергетическую силу мысли, которая может отбить человека на несколько метров. Он отвалился и ударился головой. По поводу смертной казни я согласна с Америкой — надо пропалывать сорняки. Но я не против проституции: многие маньяки не вышли на улицу, потому что пошли туда, где их приняли.

Это пересказ заявлений ведущей программы «Время» Екатерины Андреевой, сделанных в интервью ютьюб-каналу «Света вокруг света». Высказывания отредактированы для удобства чтения, но их смысл сохранен.