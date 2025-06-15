Трамп призвал Израиль и Иран остановиться и заключить соглашение

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран должны заключить мирное соглашение. Трамп написал об этом в соцсети Truth Social 15 июня.

«Иран и Израиль должны заключить соглашение, и они его заключат, так же как я заставил Индию и Пакистан заключить соглашение, в данном случае используя ТОРГОВЛЮ с Соединенными Штатами, чтобы привнести разум, сплоченность и здравомыслие в переговоры с двумя выдающимися лидерами, которые смогли быстро принять решение и ОСТАНОВИТЬСЯ!» — заявил Трамп (здесь и далее авторское написание сохранено — прим. «Медузы»).

Трамп добавил, что во время своего первого президентского срока остановил конфликт между Сербией и Косово, который мог перерасти в войну. Кроме того, отметил президент США, он добился мира между Египтом и Эфиопией.

«Точно так же, вскоре мы достигнем МИРА между Израилем и Ираном! Сейчас проходит много телефонных переговоров и встреч. Я много делаю, но никогда не получаю за это признания, но это нормально», — заявил президент США.

Дональд Трамп заявил ABC News, что США, возможно, «могут вмешаться» в конфликт между Израилем и Ираном. Он вновь повторил, что США «сейчас не участвуют» в конфликте.

Трамп добавил, что он будет открыт к тому, чтобы президент РФ Владимир Путин выступил посредником в израильско-иранском конфликте. «Он готов. Он позвонил мне по этому поводу. Мы долго говорили об этом», — сказал Трамп.

Израиль 13 июня начал наносить удары по территории Ирана, атакуя ядерные, военные и энергетические объекты. Иран ответил на атаки, нанеся удары по Израилю с помощью ракет и беспилотников. По последним данным, в результате ударов со стороны Израиля в Иране погибли не менее 138 человек, в том числе высокопоставленные военные. В Израиле в результате иранских атак погибли 11 человек, большинство из них — из-за удара в ночь на 15 июня.

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