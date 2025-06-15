Минздрав Ирана заявил, что из-за ударов Израиля за три дня погибли 128 человек. По данным правозащитников, погибших может быть втрое больше

Министерство здравоохранения Ирана сообщило 15 июня, что в результате израильских атак на Иран, начиная с 13 июня, погибли по меньшей мере 128 человек и более 900 получили ранения, пишет The New York Times.

Правозащитная организация Human Rights Activists in Iran ( ), базирующаяся в США, сообщила Associated Press, что в результате ударов Израиля в Иране погибли по меньшей мере 406 человек и 654 получили ранения. Правозащитники сверяют сообщения из Ирана с данными, полученными от сети местных источников, отметило агентство.

Первоначально AP сообщал, что, по данным Human Rights Activists, в Иране погибли не менее 197 мирных жителей и 90 военных.

Израиль 13 июня начал атаковать Иран, нанося удары по ядерным объектам, военной и энергетической инфраструктуре. В результате ударов погибли высокопоставленные военные, ученые-ядерщики и мирные жители. Иран в ответ начал наносить удары по территории Израиля. По данным Reuters на вечер 15 июня, в результате иранских атак погибли 13 человек.

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