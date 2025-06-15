Консульский отдел посольства РФ в Иране приостановил работу

Посольство России в Иране сообщило 15 июня, что консульский отдел российского диппредставительства временно приостанавливает свою работу «в связи с текущей ситуацией».

«О возобновлении консульского приема будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении посольства в телеграме.

Россиян призвали обращаться в посольство по телефону, WhatsApp или электронной почте.

Израиль последние три дня наносит удары по Ирану, атакуя в том числе Тегеран, где располагается российское посольство.

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