Консульский отдел посольства РФ в Иране приостановил работу
Источник: Посольство России в Иране
Посольство России в Иране сообщило 15 июня, что консульский отдел российского диппредставительства временно приостанавливает свою работу «в связи с текущей ситуацией».
«О возобновлении консульского приема будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении посольства в телеграме.
Россиян призвали обращаться в посольство по телефону, WhatsApp или электронной почте.
Израиль последние три дня наносит удары по Ирану, атакуя в том числе Тегеран, где располагается российское посольство.