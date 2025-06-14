Fars: Иран планирует атаковать американские базы на Ближнем Востоке

Ответ на израильскую атаку на Иран еще не закончен, Тегеран продолжит наносить удары по Израилю, сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на источник, «близкий к военному руководству» страны.

«Это противостояние не закончится ограниченными действиями прошлой ночи. Иран продолжит наносить удары. Эти действия будут весьма болезненными для агрессоров и заставят их раскаяться в содеянном», — отметил собеседник агентства.

По словам источника, в ближайшие дни «война распространится на американские базы в регионе».

Иран в ночь на 14 июня нанес серию ракетных ударов по Израилю в ответ на израильскую атаку на Тегеран и иранские ядерные объекты. В результате погибли четыре человека, более 70 получили ранения.

Читайте также

Иран в ответ на атаку ЦАХАЛ нанес массированный удар по Израилю. В районе Тель-Авива разрушен жилой дом, есть раненые

Читайте также

Иран в ответ на атаку ЦАХАЛ нанес массированный удар по Израилю. В районе Тель-Авива разрушен жилой дом, есть раненые