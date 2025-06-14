Fars: Иран планирует атаковать американские базы на Ближнем Востоке
Источник: Fars
Ответ на израильскую атаку на Иран еще не закончен, Тегеран продолжит наносить удары по Израилю, сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на источник, «близкий к военному руководству» страны.
«Это противостояние не закончится ограниченными действиями прошлой ночи. Иран продолжит наносить удары. Эти действия будут весьма болезненными для агрессоров и заставят их раскаяться в содеянном», — отметил собеседник агентства.
По словам источника, в ближайшие дни «война распространится на американские базы в регионе».
Иран в ночь на 14 июня нанес серию ракетных ударов по Израилю в ответ на израильскую атаку на Тегеран и иранские ядерные объекты. В результате погибли четыре человека, более 70 получили ранения.