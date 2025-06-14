Bloomberg: США выступают против снижения потолка цен на российскую нефть

США в рамках обсуждений «большой семерки» выступают против снижения ценового потолка на российскую нефть, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом, и оно еще может быть изменено, отметили собеседники Bloomberg.

По словам одного из собеседников издания, Великобритания и Евросоюз могли бы рассмотреть снижение потолка без участия США, однако это не будет так эффективно, как в случае, если этот шаг будет одобрен всеми членами G7 единогласно.

«Большая семерка» договорилась о введении потолка цен на российскую нефть в конце 2022 года. Он установлен на уровне 60 долларов за баррель, сейчас предлагается снизить его до 45 долларов за баррель.

Снижение потолка цен на российскую нефть Евросоюз планирует внести в свой очередной, 18-й по счету пакет санкций.